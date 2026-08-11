В Екатеринбурге на полмесяца перекроют ряд улиц из-за фестиваля молодежи

В Екатеринбурге с 4 по 20 сентября введут временные ограничения движения транспорта в районе «Екатеринбург Экспо». Это необходимо для обеспечения безопасности участников и гостей Международного фестиваля молодежи, а также для организации работы экстренных, коммунальных и аккредитованных служб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Так, с 4 по 20 сентября полностью закроют движение по улице Универсиады — от Экспо-бульвара до проезда к очистным сооружениям.

С 8 по 20 сентября проезд только для аккредитованного и специализированного транспорта будет действовать на пяти участках:

Экспо-бульвар;

бульвар Новосинарский;

улица 100-летия Уральского федерального университета;

улица Универсиады;

улица Выставочная.

На этих участках также запретят стоянку автомобилей.

Кроме того, с 11 по 17 сентября с 06:00 до 23:00 ограничат движение транспорта с опасными грузами по дороге Екатеринбург — аэропорт Кольцово. Перевозчикам таких грузов также придется объезжать участок ЕКАД от Челябинского до Тюменского трактов.

Ограничения не распространяются на:

аккредитованный транспорт фестиваля;

оперативные и коммунальные службы;

пассажирский транспорт на установленных маршрутах.

Изменения в работе общественного транспорта опубликуют дополнительно.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. В программу включены направления, связанные с креативными индустриями, наукой и образованием, предпринимательством, спортом, медиа и цифровыми технологиями.

Ранее сообщалось, что из-за Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге запретят перевозку опасных грузов.

Полина Бабинцева