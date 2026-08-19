Организаторы турниров Большого шлема пытаются урегулировать вопрос о призовых
Организаторы четырех теннисных турниров «Большого шлема» договорились о создании официального Консультативного совета игроков. Этот шаг предпринят с целью урегулирования конфликта, который разворачивается по вопросу роста призовых. По данным The Guardian, о создании новой структуры может быть объявлено уже сегодня, 19 августа, одновременно с публикацией данных о призовом фонде US Open, стартующего 30 августа. Ожидается, что он впервые превысит $100 млн.
Споры на тему увеличения призовых фондов турниров Большого шлема продолжаются уже почти 18 месяцев. На этом настаивают все ведущие спортсмены, включая лидеров мировых рейтингов итальянца Янника Синнера и белоруску Арину Соболенко. Игроки требуют, чтобы организаторы мейджоров по примеру Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выделяли на выплату призовых 22% своих доходов. На Wimbledon же подобный показатель в этом году составил лишь 14,4%.
По словам источника, участвующего в переговорах, также для спортсменов крайне важно иметь возможность влиять на то, кто будет их представлять, каким образом будут избираться эти представители и насколько глубоко они будут вовлечены в процесс принятия решений.
Ранее, 3 мая 2026 года, около 20 ведущих теннисистов, включая Янника Синнера и Арину Соболенко, направили совместное заявление организаторам Roland Garros с критикой размера призовых, требуя не менее 22% от доходов турниров Большого шлема, аналогично соревнованиям ATP и WTA. На Roland Garros в начале июня 2026 года Арина Соболенко, Янник Синнер и Коко Гауфф ограничили общение со СМИ в знак протеста, чтобы добиться выделения не менее 15% доходов турнира на призовые, хотя ранее Wimbledon в 2015 году направлял на выплаты теннисистам 14,9% доходов. Перед Wimbledon 2026 года призовой фонд был увеличен на 20%, до ?64,2 млн, но игроки, подсчитав, что это все еще меньше желаемых 16% от доходов турнира, заявили, что продолжат протесты.