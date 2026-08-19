Организаторы турниров Большого шлема пытаются урегулировать вопрос о призовых

Организаторы четырех теннисных турниров «Большого шлема» договорились о создании официального Консультативного совета игроков. Этот шаг предпринят с целью урегулирования конфликта, который разворачивается по вопросу роста призовых. По данным The Guardian, о создании новой структуры может быть объявлено уже сегодня, 19 августа, одновременно с публикацией данных о призовом фонде US Open, стартующего 30 августа. Ожидается, что он впервые превысит $100 млн.

Споры на тему увеличения призовых фондов турниров Большого шлема продолжаются уже почти 18 месяцев. На этом настаивают все ведущие спортсмены, включая лидеров мировых рейтингов итальянца Янника Синнера и белоруску Арину Соболенко. Игроки требуют, чтобы организаторы мейджоров по примеру Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выделяли на выплату призовых 22% своих доходов. На Wimbledon же подобный показатель в этом году составил лишь 14,4%.

По словам источника, участвующего в переговорах, также для спортсменов крайне важно иметь возможность влиять на то, кто будет их представлять, каким образом будут избираться эти представители и насколько глубоко они будут вовлечены в процесс принятия решений.

Евгений Федяков