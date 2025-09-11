В Тамбове вынесен приговор гендиректору «Квадра Инжиниринг» за неуплату налогов

Октябрьский районный суд Тамбова вынес обвинительный приговор по уголовному делу о крупном уклонении от уплаты налогов, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Тамбовской области. С 1 января 2018 года по 31 марта 2022 года осужденный систематически предоставлял в инспекцию ФНС декларации, содержащие заведомо ложные сведения о сделках с 23 компаниями-контрагентами.

Для создания видимости хозяйственной деятельности он передавал бухгалтеру фиктивные первичные документы и давал указания учесть их в «1С» для последующего отражения в налоговой отчетности по НДС и налогу на прибыль. В результате незаконных схем бюджету был причинен ущерб на общую сумму 62,4 млн руб. Согласно картотеке районного суда, речь в деле может идти о Романе Маге, ликвидаторе и владельце тамбовского ООО «Квадра инжиниринг».

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Также был удовлетворен гражданский иск налогового органа о взыскании недоимки в полном объеме. Приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован.

На прошлой неделе Лефортовский районный суд Москвы признал топ-менеджера ГК «Компьюлинк» Олега Попова виновным в завышении проектной стоимости шести блочно-модульных котельных в городе Котовск Тамбовской области и хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при их строительстве. Попову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ульяна Ларионова