В МТС допустили семикратный рост объема рынка робототехники к 2030 году
Объем российского рынка робототехники к 2030 году может вырасти до 212 млрд руб. против 30 млрд руб. в 2025 году, рассказал «Ъ» гендиректор МТС (MOEX: MTSS) Web Services (MWS) Павел Воронин. Количество роботов за тот же период, по оценкам компании Arthur Consulting, может увеличиться с 28 тыс. до 98 тыс. штук, а плотность роботизации — с 21 до 116 роботов на 10 тыс. работников.
Господин Воронин отмечает, что рынок робототехники сейчас находится на ранней стадии развития, однако имеет заметный потенциал роста. Чтобы он развивался дальше, необходим больший объем для изготовления комплектующих, считают опрошенные «Ъ» аналитики. «Это подталкивает бизнес к промежуточной модели — роли интегратора зарубежной физической технологии и собственного программного обеспечения на производственных площадках клиента»,— объяснил директор проектов компании «АТК Консалтинг» Артем Харитонов.
По итогам 2025 года российский рынок промышленной робототехники превысил 7,86 млрд руб., увеличившись на 14% год к году. Чтобы войти в число 25 лидирующих стран по плотности роботизации, России необходимо внедрить более 80 тыс. промышленных роботов, доведя парк до 100 тыс. единиц. Глава Минпромторга Антон Алиханов считает, что роботизация к 2030 году может высвободить до 10% работников на производствах.
Подробнее — в материале «Ъ» «Машинальный рост».
В 2026 году на российский рынок робототехники вышли несколько крупных компаний, в том числе МТС Web Services, «Ростелеком» и Т1, что указывает на растущий интерес к этому направлению, ранее не связанному с их основной деятельностью. Директор проектов компании «АТК Консалтинг» Артем Харитонов объясняет, что ранняя стадия развития рынка обусловлена необходимостью большего объема отечественных технологий для производства комплектующих, таких как микропроцессоры и контроллеры. Сейчас бизнес чаще придерживается промежуточной модели, выступая в роли интегратора зарубежных физических технологий и собственного программного обеспечения на производственных площадках клиентов.
По заявлению главы Минпромторга Антона Алиханова, в 2026 году на поддержку робототехники будет направлено 9 миллиардов рублей. В 2025 году был запущен федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», в рамках которого до 2027 года планируется выделить более 88,9 миллиарда рублей из бюджета РФ. По оценкам Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис, без государственной поддержки промышленный рынок вряд ли достигнет заявленных параметров роста.
Для достижения национальной цели по вхождению в топ-25 стран по плотности роботизации России необходимо внедрять в среднем 15 тысяч роботов в год, при этом текущие мощности интеграторов позволяют внедрять не более 3 тысяч роботов в год. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что для достижения целевого уровня роботизации необходимо внедрить еще более 80 тысяч промышленных роботов, чтобы увеличить показатель плотности до 145 роботов на 10 тысяч работников.