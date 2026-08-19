В МТС допустили семикратный рост объема рынка робототехники к 2030 году

Объем российского рынка робототехники к 2030 году может вырасти до 212 млрд руб. против 30 млрд руб. в 2025 году, рассказал «Ъ» гендиректор МТС (MOEX: MTSS) Web Services (MWS) Павел Воронин. Количество роботов за тот же период, по оценкам компании Arthur Consulting, может увеличиться с 28 тыс. до 98 тыс. штук, а плотность роботизации — с 21 до 116 роботов на 10 тыс. работников.

Господин Воронин отмечает, что рынок робототехники сейчас находится на ранней стадии развития, однако имеет заметный потенциал роста. Чтобы он развивался дальше, необходим больший объем для изготовления комплектующих, считают опрошенные «Ъ» аналитики. «Это подталкивает бизнес к промежуточной модели — роли интегратора зарубежной физической технологии и собственного программного обеспечения на производственных площадках клиента»,— объяснил директор проектов компании «АТК Консалтинг» Артем Харитонов.

По итогам 2025 года российский рынок промышленной робототехники превысил 7,86 млрд руб., увеличившись на 14% год к году. Чтобы войти в число 25 лидирующих стран по плотности роботизации, России необходимо внедрить более 80 тыс. промышленных роботов, доведя парк до 100 тыс. единиц. Глава Минпромторга Антон Алиханов считает, что роботизация к 2030 году может высвободить до 10% работников на производствах.

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