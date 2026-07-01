Алиханов: роботизация высвободит до 10% рабочих мест

Внедрение промышленных роботов к 2030 году позволит перераспределить до 10% персонала с тяжелых и монотонных участков на интеллектуальные и управленческие задачи, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью «Эксперту». По его словам, на Челябинском кузнечно-прессовом заводе один робот высвобождает двух-трех человек, которые затем переквалифицируются в операторов роботизированных комплексов.

Для вхождения России в число 25 лидирующих стран по плотности роботизации необходимо внедрить более 80 тыс. промышленных роботов, доведя парк до 100 тыс. единиц. С текущих 29 роботов на 10 тыс. сотрудников показатель необходимо увеличить до 145. В 2026–2028 годах в развитие отрасли планируется вложить более 40 млрд руб.

Антон Алиханов подчеркнул, что главный KPI — не количество роботов, а повышение эффективности, рост производительности на уже внедривших роботов производствах достигает 15–30%. Сегодня лидеры по плотности роботизации — Северо-Западный (47 роботов на 10 тыс. сотрудников), Приволжский (34) и Центральный (31) округа. Министр отметил, что рост спроса на инженеров и операторов потребует пересмотра программ профподготовки.