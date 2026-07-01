Алиханов: роботизация высвободит до 10% рабочих мест
Внедрение промышленных роботов к 2030 году позволит перераспределить до 10% персонала с тяжелых и монотонных участков на интеллектуальные и управленческие задачи, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью «Эксперту». По его словам, на Челябинском кузнечно-прессовом заводе один робот высвобождает двух-трех человек, которые затем переквалифицируются в операторов роботизированных комплексов.
Для вхождения России в число 25 лидирующих стран по плотности роботизации необходимо внедрить более 80 тыс. промышленных роботов, доведя парк до 100 тыс. единиц. С текущих 29 роботов на 10 тыс. сотрудников показатель необходимо увеличить до 145. В 2026–2028 годах в развитие отрасли планируется вложить более 40 млрд руб.
Антон Алиханов подчеркнул, что главный KPI — не количество роботов, а повышение эффективности, рост производительности на уже внедривших роботов производствах достигает 15–30%. Сегодня лидеры по плотности роботизации — Северо-Западный (47 роботов на 10 тыс. сотрудников), Приволжский (34) и Центральный (31) округа. Министр отметил, что рост спроса на инженеров и операторов потребует пересмотра программ профподготовки.
Внедрение роботизации в России активно поддерживается государством как один из ключевых приоритетов, что подтверждается созданием центров развития робототехники и программами льготного кредитования. Это связано с тем, что автоматизация и роботизация производственных процессов считаются важнейшим решением проблемы дефицита кадров, особенно в обрабатывающей промышленности, строительстве и транспорте. Отмечается, что роботизация актуальна на фоне усугубляющегося дефицита кадров, который эксперты называют «трагичным». Она позволяет не сокращать рабочие места, а перераспределять людей на более квалифицированные задачи и компенсировать нехватку специалистов.
Помимо решения кадровых проблем, роботизация рассматривается как способ повышения производительности труда и эффективности производства. Пример показывает, что на пищевом производстве «Яндекс.Лавки» роботизация значительно увеличивает объём производства, позволяя роботам выполнять в разы больше задач, чем человеку. В целом, внедрение роботов и ИИ-инструментов способствует оптимизации процессов, снижению издержек и улучшению качества продукции.
Однако, существуют и сложности. Роботизация является серьезным финансовым проектом для предприятий, и ей могут помешать ухудшение экономической ситуации, высокие процентные ставки по кредитам или низкая оплата труда рабочих. Кроме того, для обеспечения эффективной работы роботов требуются точные заготовки, что может быть проблемой. Несмотря на это, ожидается значительный рост рынка робототехники, и прогнозируется, что к 2030 году Россия войдет в число 25 ведущих стран по плотности роботизации.