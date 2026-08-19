Детей на передержку

Правительство не поддержало законопроект о запрете органам опеки направлять малолетних детей в больницы без медицинских показаний. Ранее такую инициативу выдвинули депутаты Кабардино-Балкарии. Они утверждают, что брошенные родителями малыши зачастую оказываются в медицинских учреждениях только потому, что опека не знает, куда еще их пристроить. Однако в правительстве считают, что речь идет о «несовершенстве правоприменительной практики в отдельных субъектах», поэтому нет необходимости править федеральные законы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Случаи необоснованной госпитализации младенцев происходят из-за неправильного применения законов на местах, считают в правительстве

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Случаи необоснованной госпитализации младенцев происходят из-за неправильного применения законов на местах, считают в правительстве

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Законопроект, который рассматривала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, внесло в Госдуму заксобрание Кабардино-Балкарии в январе 2026 года. В пояснительной записке к документу сообщается о проблемах, возникающих в случаях, когда без попечения родителей оказывается ребенок младше четырех лет (если он, например, стал сиротой или был подкинут).

Депутаты указывают на путаницу, возникающую из-за формулировок разных документов.

Оставшиеся без родителей дети в возрасте до четырех лет, согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан», могут содержаться в медучреждениях на условиях, установленных региональными властями, но с соблюдением норм постановления правительства №481 2014 года. В нем сказано, что дети в возрасте до четырех лет помещаются в больницы, если состояние их здоровья требует оказания медицинской помощи, включая медицинскую реабилитацию. Одновременно с этим по закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» заблудившиеся, подкинутые и оставшиеся без попечения дети могут круглосуточно приниматься в домах ребенка, социально-реабилитационных центрах и других специализированных учреждениях. Этот же закон возлагает на органы здравоохранения «организацию выхаживания и содержания» таких детей до того момента, как им исполнится четыре года.

Одновременно с этим депутаты ссылаются на проверки в регионах, по результатам которых выявлены случаи помещения оказавшихся без надзора детей в больницы. Проверяющие органы квалифицируют это как необоснованную госпитализацию и нецелевое использование средств. Чтобы устранить возникающую коллизию и противоречивую практику, депутаты предложили привести нормы закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в соответствие с 481-м постановлением.

В профильном комитете Госдумы проект не рассматривался, в марте поправки поддержали власти Республики Коми, Краснодарского края, Смоленской области и Карачаево-Черкесии. 17 августа правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на законопроект (“Ъ” ознакомился с документом). Чиновники признают, что описанные случаи необоснованной госпитализации детей есть, но это не значит, что существуют пробелы в законодательстве: речь идет лишь о «несовершенстве правоприменительной практики в отдельных субъектах».

«Помещение детей, не имеющих признаков заболевания, не нуждающихся в оказании помощи в стационарных условиях, в соответствующие медицинские организации не допускается»,— уверяют в правительстве. Там среди прочего ссылаются на приказ Минздрава 2012 года, согласно которому дома ребенка обязаны организовывать круглосуточный прием и содержание детей младше четырех лет, а также оказывать им медицинское сопровождение.

На практике детей помещают в больницы, потому что поблизости нет подходящей организации для детей-сирот, а в социальные приюты можно направить только ребенка старше четырех лет, объяснили “Ъ” юристы благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Маргарита Нетесова и Ольга Будаева.

Поправки могли бы снизить число необоснованных госпитализаций, считают эксперты, и это «крайне важно, так как условия в медицинских организациях не предназначены для длительного пребывания там ребенка». Директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова поддерживает позицию правительства. «Сегодня, например, для ребенка трех лет сначала ищут близких родственников, а если не находят, то он временно направляется в учреждение для детей-сирот, а не в больницу»,— говорит она. Госпожа Новожилова обращает внимание на данные Минпросвещения, согласно которым в 2024 году было выявлено 39,6 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, и из них в медорганизации направили 1,4%.

В ряде регионов действительно отсутствуют социальные учреждения, которые могли бы принять маленьких детей, или в них нет необходимых приемных отделений, рассказала “Ъ” детский омбудсмен Мария Львова-Белова. «Как следствие, ребенка вынуждены направлять в больницу,— говорит она.— Известны случаи, когда дети находятся там месяцами. Также мы встречаем случаи, когда основания для госпитализации трактуются достаточно широко, а сами койки оформляются как "социальные", то есть не предполагающие лечения или реабилитации,— по факту здоровый ребенок находится в больничном учреждении. Однако сейчас такие эпизоды скорее исключение».

Полина Мотызлевская