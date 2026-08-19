Минздрав зарегистрировал препарат «Арейма» для лечения рака молочной железы

Минздрав России зарегистрировал препарат «Арейма» на основе камрелизумаба по новому показанию — для лечения тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Об этом “Ъ” сообщил производитель лекарства «Петровакс Фарм». Препарат можно будет применять в комбинации с химиотерапией на предоперационном этапе.

Камрелизумаб — разработка китайской Jiangsu Hengrui. В России производство препарата под брендом «Арейма» локализовано «Петровакс Фарм», который производит его в партнерстве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Лекарственное средство получило регистрационное удостоверение еще в ноябре 2024 года, первоначально его планировали применять для лечения рака носоглотки и пищевода.

Позднее препарат также был зарегистрирован как средство для лечения немелкоклеточного рака легкого. С 2026 года вошел в перечень жизненно важных (ЖНВЛП). Его предельная цена — 126,6 тыс. руб. за флакон раствора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Терапии добавили показаний».