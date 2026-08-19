Минздрав зарегистрировал препарат «Арейма» для лечения рака молочной железы
Минздрав России зарегистрировал препарат «Арейма» на основе камрелизумаба по новому показанию — для лечения тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Об этом “Ъ” сообщил производитель лекарства «Петровакс Фарм». Препарат можно будет применять в комбинации с химиотерапией на предоперационном этапе.
Камрелизумаб — разработка китайской Jiangsu Hengrui. В России производство препарата под брендом «Арейма» локализовано «Петровакс Фарм», который производит его в партнерстве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Лекарственное средство получило регистрационное удостоверение еще в ноябре 2024 года, первоначально его планировали применять для лечения рака носоглотки и пищевода.
Позднее препарат также был зарегистрирован как средство для лечения немелкоклеточного рака легкого. С 2026 года вошел в перечень жизненно важных (ЖНВЛП). Его предельная цена — 126,6 тыс. руб. за флакон раствора.
Подробнее — в материале «Ъ» «Терапии добавили показаний».
В России до текущего момента не было зарегистрированной иммунотерапии специально для ранней формы тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ), хотя в других странах для этого применяются препараты на основе пембролизумаба, такие как «Китруда» от американской Merck & Co. При этом в России зарегистрированы локальные аналоги пембролизумаба, например, от Biocad, «Р-Фарм» и МИТ, которые используются при других онкопатологиях.
В 2024 году в России было зафиксировано 84,5 тысяч случаев рака молочной железы, что на четверть больше, чем в 2015 году. Примерно 15% этих пациенток, или около 12,7 тысячи женщин ежегодно, получают диагноз ТНРМЖ, из них примерно у 10 тысяч заболевание выявляется на второй-третьей стадии, когда предоперационная иммунотерапия становится актуальной.
Добавление препарата «Арейма» к предоперационному лечению может снизить риск метастазов у пациенток, что потенциально позволит сэкономить бюджету до 4,7 млрд рублей для одной когорты пациенток в течение пяти лет. Расходы на лечение метастатической формы ТНРМЖ у одной пациентки оцениваются в 4,8–7,2 млн рублей, в то время как затраты на курс «Ареймы» могут быть в три-пять раз ниже.