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Зеленский уволил замглавы своего офиса Ирину Мудрую после обысков

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замглавы своего офиса Ирины Мудрой. Причины официально не уточнялись. Она занимала этот пост с марта 2024 года и курировала юридические и правовые вопросы.

При этом в тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о «спецоперации по разоблачению преступной организации», действовавшей под руководством нынешнего и бывшего депутатов Верховной рады и при участии высокопоставленных сотрудников Офиса президента Украины. Обыски проводились в том числе у Ирины Мудрой, писали украинские СМИ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опальный министр обороны Украины сменил прицел»

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