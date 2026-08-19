Зеленский уволил замглавы своего офиса Ирину Мудрую после обысков

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замглавы своего офиса Ирины Мудрой. Причины официально не уточнялись. Она занимала этот пост с марта 2024 года и курировала юридические и правовые вопросы.

При этом в тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о «спецоперации по разоблачению преступной организации», действовавшей под руководством нынешнего и бывшего депутатов Верховной рады и при участии высокопоставленных сотрудников Офиса президента Украины. Обыски проводились в том числе у Ирины Мудрой, писали украинские СМИ.

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