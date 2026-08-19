Троих тюменских военнослужащих освободили из украинского плена

Из украинского плена освобождены трое военнослужащих из Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Трое наших земляков возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Они теперь в безопасности, смогут связаться с родными и близкими. Благодарю Министерство обороны России, спецслужбы, уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову за то, что используют каждую возможность для возвращения бойцов домой»,— сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел 19 августа по формуле 103 на 103. Среди вернувшихся — 31 раненый. Посреднические усилия гуманитарного характера при организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В настоящий момент российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там их встретила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Минобороны.

В мае в результате очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной российской стороне был передан участник СВО из Ишимского муниципального округа (Тюменская область).

Алексей Буров