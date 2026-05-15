Из украинского плена отпустили участника СВО из Тюменской области

В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной российской стороне был передан участник специальной военной операции (СВО) из Ишимского муниципального округа Тюменской области, передает информационный центр правительства региона.

«Всегда с большой надеждой ждем каждого обмена. Переживаем за каждого земляка, делаем все возможное, чтобы их отыскать. Выражаю искреннюю благодарность Министерству обороны России, спецслужбам за колоссальную работу, она не остановится, пока все наши ребята не вернутся домой»,— сказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Всем российским военнослужащим окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Между Москвой и Киевом состоялся обмен военнопленными по формуле «205 на 205». Вернувшиеся из плена российские бойцы находятся в Беларуси. Также стороны проводят обмен телами погибших военнослужащих.

Ирина Пичурина