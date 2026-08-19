Экс-глава Минобороны Федоров призвал провести президентские выборы на Украине

Верховная рада голосовала за кандидатов на две ключевые должности в правительстве — главы МИДа и министра обороны. Их назначение утверждается парламентом отдельно от остальных министров, за которых уже проголосовали в середине июля. На пост министра иностранных дел переназначен Андрей Сибига, а смена главы оборонного ведомства в прошлом месяце обернулась серьезным политическим кризисом.

312 депутатов Верховной рады поддержали предложение Владимира Зеленского назначить министром обороны Евгения Хмару — последние полгода он был врио главы Службы безопасности Украины, а ранее около 15 лет служил в этой структуре в Центре специальных операций «А». Перед голосованием он уволился с военной службы, поскольку глава ведомства должен быть гражданским лицом. Против его кандидатуры выступили лишь два депутата, воздержавшихся не было.

Пока шло голосование, у здания украинского парламента собрались десятки протестующих, которые раскритиковали назначение Хмары новым главой Минобороны. Недовольство людей вызвала громкая история с увольнением спустя полгода после назначения его предшественника — 35-летнего Михаила Федорова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опальный министр обороны Украины сменил прицел»