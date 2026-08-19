Минобороны отчиталось об ударе по сухогрузу в порту Черноморска

Составлено ИИ-Ассистентъ

В течение августа 2026 года российские военные регулярно наносили удары по портовой инфраструктуре Украины и судам в акватории Черного моря, в том числе по тем, что находились вблизи Одессы и Николаева. Например, 19 августа были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Черноморск и сухогруз с военным грузом в море.

7 августа 2026 года Минобороны России сообщило об ударе по сухогрузу в акватории Черного моря восточнее Одессы, который, по версии ведомства, использовался для перевозки вооружения. В тот же день были поражены резервуары с ГСМ в порту «Южный» и два сухогруза в Черном море.

В начале августа 2026 года Вооруженные силы России также атаковали портовые объекты в Одессе и Николаеве, склады горюче-смазочных материалов и военного имущества в порту Черноморск, а также сухогрузы, перевозившие грузы военного назначения для ВСУ.