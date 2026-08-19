Максим Зацепин утвержден главой Семилукского района Воронежской области

Совет народных депутатов 19 августа утвердил Максима Зацепина в должности главы Семилукского района Воронежской области. Об этом господин Зацепин сообщил в своих социальных сетях. Он отметил, что в соответствии с поправками в устав района должность главы администрации была упразднена, но с изменением статуса «обязательства перед жителями только возрастают».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Зацепин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Максим Зацепин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Мы не собираемся снижать темп. Нам предстоит продолжать реализацию масштабных проектов, которые уже стартовали. В фокусе нашего внимания — благоустройство центральной площади и набережной в городе Семилуки»,— заявил господин Зацепин.

Семилукский район изменил устав, введя новый способ избрания главы района — из числа кандидатур, представленных губернатором Воронежской области. Ряд муниципальных образований региона изменили уставы аналогичным образом. Максим Зацепин стал первым главой района, избранным по новому варианту. Его кандидатуру на рассмотрение губернатора выдвинуло региональное отделение «Единой России».

По словам главы, власти будут держать курс «на развитие всего района», и поселения не останутся без внимания.

Максим Зацепин был назначен временно исполняющим обязанности главы Семилукского района с 1 июля этого года и «до дня избрания главы Семилукского района в установленном порядке и вступления его в должность». «Ъ-Черноземье» писал, что он был избран руководителем района в сентябре 2024 года. В 2019–2023 годах господин Зацепин руководил региональным департаментом ЖКХ и энергетики.

На минувшей неделе также сообщалось, что с 15 августа были досрочно прекращены полномочия главы Борисоглебского городского округа и депутата Борисоглебской городской думы Елены Агаевой. Уточнялось, что она покинула пост по собственному желанию.

Денис Данилов