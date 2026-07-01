Максим Зацепин назначен врио главы Семилукского района Воронежской области

В соответствии с указом губернатора Воронежской области, с 1 июля 2026 года Максим Зацепин назначен временно исполняющим обязанности главы Семилукского района. Документ был опубликован на портале органов власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Зацепин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Максим Зацепин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Зацепин назначен «до дня избрания главы Семилукского района в установленном порядке и вступления его в должность».

На прошлой неделе Иван Пономарев был утвержден на посту главы Каширского района Воронежской области. Срок полномочий составляет пять лет. Господин Пономарев приступил к исполнению обязанностей 27 июня. С июня 2025 года Иван Пономарев возглавлял администрацию Каширского района, однако эта должность была упразднена, после чего он работал в статусе врио главы района.

«Ъ-Черноземье» писал, что Максим Зацепин был избран руководителем Семилукского района в сентябре 2024 года. В 2019–2023 годах он руководил региональным департаментом ЖКХ и энергетики.

Денис Данилов