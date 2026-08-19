Бывший премьер Израиля заявил об исторически низком авторитете страны

Бывший премьер-министр Израиля, председатель партии «Вместе» Нафтали Беннет заявил, что страна утратила связи с США и достигла самого низкого за всю историю существования государства международного авторитета. Об этом он заявил на партийной конференции, когда представлял свою «концепцию безопасности» в преддверии выборов. Запись выступления он опубликовал в YouTube-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы потеряли Соединенные Штаты. Мы потеряли весь мир. Мы находимся в самой ужасной точке в международном авторитете Израиля с момента его основания. Мы должны работать над этим»,— сказал господин Беннет. Он предложил создать национальный орган общественной дипломатии, который будет «вести борьбу с Катаром, Ираном и врагами Израиля».

Бывший премьер добавил, что правительство Израиля должно бороться с появлением ядерного оружия в Иране. Он призвал задействовать для этого «не только бомбы», но и давление на систему. «Советы пали без сброса бомбы на Москву. Америка никогда не бомбила Москву. Но она оказала давление на систему. И поймите: иранский режим прогнил и пуст изнутри. Он рухнет. Наша задача — ускорить этот процесс».

27 октября в Израиле пройдут выборы в Кнессет. Они станут первыми после нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года. Нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что намерен сформировать обширную коалицию и «дистанцироваться как от левых, так и от правых». Reuters со ссылкой на опрос «Израильского института демократии» прогнозирует, что коалиция премьер-министра не сможет получить большинство на выборах, поскольку около 60% израильтян настроены против его переизбрания.