Нетаньяху заявил о намерении сформировать широкую коалицию к предстоящим выборам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен сформировать обширную коалицию в преддверии октябрьских выборов в Кнессет. Он заявил, что хочет «дистанцироваться как от левых, так и от правых».

«Я намерен создать широкое национальное правительство, не правое правительство, не левое правительство, которое зависит от арабских партий, а широкое национальное правительство»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel). По его словам, так он хочет «установить мир» между гражданами Израиля, чтобы «и дальше пожинать плоды дипломатических побед», подобных соглашению с Ливаном.

Кроме того, израильский премьер добавил, что расширенный состав правительственной коалиции сможет достичь взаимопонимания по наиболее спорным вопросам. Среди них, по его словам, — призыв евреев харедим на военную службу.

Первые после нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года выборы в Израиле должны пройти не позднее 27 октября. Биньямин Нетаньяху намерен участвовать в них. Reuters со ссылкой на опрос «Израильского института демократии» прогнозирует, что коалиция премьер-министра не сможет получить большинство на выборах, так как около 60% израильтян настроены против его переизбрания