Нетаньяху заявил о намерении сформировать широкую коалицию к предстоящим выборам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен сформировать обширную коалицию в преддверии октябрьских выборов в Кнессет. Он заявил, что хочет «дистанцироваться как от левых, так и от правых».
«Я намерен создать широкое национальное правительство, не правое правительство, не левое правительство, которое зависит от арабских партий, а широкое национальное правительство»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel). По его словам, так он хочет «установить мир» между гражданами Израиля, чтобы «и дальше пожинать плоды дипломатических побед», подобных соглашению с Ливаном.
Кроме того, израильский премьер добавил, что расширенный состав правительственной коалиции сможет достичь взаимопонимания по наиболее спорным вопросам. Среди них, по его словам, — призыв евреев харедим на военную службу.
Первые после нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года выборы в Израиле должны пройти не позднее 27 октября. Биньямин Нетаньяху намерен участвовать в них. Reuters со ссылкой на опрос «Израильского института демократии» прогнозирует, что коалиция премьер-министра не сможет получить большинство на выборах, так как около 60% израильтян настроены против его переизбрания
Биньямин Нетаньяху — политический долгожитель, он занимал пост премьер-министра Израиля с 1996 по 1999, с 2009 по 2021 и с 2022 года по настоящее время, тем самым находясь у власти дольше всех в истории страны. Его правительство является коалиционным, и ему часто приходится маневрировать между интересами различных партнеров.
Правящая коалиция, возглавляемая Нетаньяху, нестабильна, и малейший раскол грозит ее развалом. Например, ультраправые министры Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич угрожали выйти из правительства в случае принятия соглашения о прекращении огня, которое они считают «абсолютным поражением» для Израиля. В то же время сам Нетаньяху ранее сталкивался с уголовными расследованиями по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, что также влияет на его политическое положение.