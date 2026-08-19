Спрос на склады в России упал вдвое

По итогам первого полугодия объем сделок на рынке складской недвижимости России сократился на 42% год к году и составил 815 тыс. кв. м. Об этом заявил региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко на конференции «Ъ». При этом девелоперы продолжают выводить на рынок большие объемы новых площадей. Аналитики компании прогнозируют, что по итогам года в РФ будет введено в эксплуатацию почти 6 млн кв. м складских помещений, что чуть меньше рекордных показателей прошлого года.

Как отметил эксперт, две трети сделок в первом полугодии пришлось на Московский регион. Компании в основном заключали договоры аренды или субаренды на готовые объекты, в то время как сделки под конкретного заказчика составили менее 1% от общего объема. Средняя площадь купленного или сданного в аренду объекта упала почти вдвое год к году, а арендные ставки скорректировались до 9,5 тыс. руб. за кв. м в год. Впрочем, по прогнозам NF Group, к концу года цена может пойти вверх, как и доля вакантных площадей. В Московском регионе показатель вакансии с учетом субаренды вырастет до 7,3%, предполагает господин Фомиченко.

Как писал «Ъ», ввод 2,6 млн кв. м складских площадей в Москве и Подмосковье, или 46,4% от всего заявленного объема, может быть перенесен на 2027 год. Девелоперы откладывают свои проекты все чаще: в 2025 году их доля составляла 37%, в 2024 году — 27%. В натуральном выражении объем логопарков с изменившимся сроком ввода увеличится на 30%. Это связано с охлаждением спроса и большой долей спекулятивных проектов.