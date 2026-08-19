Спрос на склады в России упал вдвое
По итогам первого полугодия объем сделок на рынке складской недвижимости России сократился на 42% год к году и составил 815 тыс. кв. м. Об этом заявил региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко на конференции «Ъ». При этом девелоперы продолжают выводить на рынок большие объемы новых площадей. Аналитики компании прогнозируют, что по итогам года в РФ будет введено в эксплуатацию почти 6 млн кв. м складских помещений, что чуть меньше рекордных показателей прошлого года.
Как отметил эксперт, две трети сделок в первом полугодии пришлось на Московский регион. Компании в основном заключали договоры аренды или субаренды на готовые объекты, в то время как сделки под конкретного заказчика составили менее 1% от общего объема. Средняя площадь купленного или сданного в аренду объекта упала почти вдвое год к году, а арендные ставки скорректировались до 9,5 тыс. руб. за кв. м в год. Впрочем, по прогнозам NF Group, к концу года цена может пойти вверх, как и доля вакантных площадей. В Московском регионе показатель вакансии с учетом субаренды вырастет до 7,3%, предполагает господин Фомиченко.
Как писал «Ъ», ввод 2,6 млн кв. м складских площадей в Москве и Подмосковье, или 46,4% от всего заявленного объема, может быть перенесен на 2027 год. Девелоперы откладывают свои проекты все чаще: в 2025 году их доля составляла 37%, в 2024 году — 27%. В натуральном выражении объем логопарков с изменившимся сроком ввода увеличится на 30%. Это связано с охлаждением спроса и большой долей спекулятивных проектов.
Партнер NF Group Константин Фомиченко отмечал, что в первом полугодии 2026 года средняя арендная ставка на складах Москвы и Подмосковья снизилась на 15% год к году, до 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Спрос на логопарки в первой половине 2026 года снизился на 57% до 603 тыс. кв. м, что является минимальным значением с 2020 года. Это объясняется охлаждением интереса со стороны крупных маркетплейсов, которые сейчас оптимизируют площади и сокращают издержки.
По прогнозам NF Group, общий объем введенных складских помещений в России по итогам 2026 года достигнет 7,1 млн кв. м, что станет историческим максимумом. Основной прирост обеспечит Московский регион, на который придется 2,6 млн кв. м. К концу 2026 года вакантность на складах Москвы и Подмосковья достигнет 7,4%, что на 3,2 процентного пункта больше, чем годом ранее. В 2023 году Константин Фомиченко связывал снижение активности девелоперов с неопределенностью и приостановкой планов по экспансии у некоторых компаний.
В первом квартале 2026 года объем сделок со складской недвижимостью с участием онлайн-ритейлеров в Москве и Подмосковье сократился вдвое год к году, до 30 тыс. кв. м. Ранее, в 2023–2024 годах, доля онлайн-ритейлеров в общем объеме сделок составляла около 50%, а в 2025 году она снизилась до 34%. Сейчас спрос на склады формируют транспортно-логистические компании, розничная торговля, дистрибуция и производственные организации. При этом часть спроса на складскую недвижимость сместилась в российские регионы, где доля онлайн-операторов в общем объеме сделок с логопарками по итогам января-марта 2026 года увеличилась на 30 процентных пунктов, до 55%.