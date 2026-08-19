Бронзовый призер ЧМ Эзри Конса перейдет из «Астон Виллы» в «Арсенал»

Защитник сборной Англии Эзри Конса подпишет контракт с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает The Athletic.

С 2019 года футболист играет за «Астон Виллу», вместе с которой выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне. По данным источника, сумма трансфера составит £51 млн, также предусмотрены бонусы. В четверг 28-летний Эзри Конса пройдет медосмотр, после чего будет объявлено о заключении соглашения.

В прошлом сезоне защитник провел за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал результативную передачу. В составе сборной Англии Эзри Конса завоевал серебро чемпионата Европы (2024) и стал бронзовым призером мирового первенства (2026).

Арнольд Кабанов