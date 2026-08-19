Les Echos: хакеры вновь атаковали французское правительственное учреждение

Министерство национального образования Франции стало мишенью очередной хакерской атаки против государственных учреждений страны. Об этом сообщает Les Echos. По информации газеты, в результате были скомпрометированы почти 350 млн учетных записей.

Информация об атаке на ведомство появилась спустя несколько дней после того, как стало известно о похищении хакерами персональных данные более 700 тыс. человек, а также миллионов кадастровых файлов из Управления государственных финансов Франции (DGFIP). Тогда злоумышленники получили доступ к информации о доходах, недвижимости, семейном положении и налоговой ставке пользователей. Утечки затронули как частных лиц, так и предприятия. Сообщается, что в обоих случаях за кибератаками стоят хакеры ZeroBytes.

За последние несколько месяцев французская пресса сообщала о целой волне кибератак, жертвами которых стали, кроме прочих, Министерство внутренних дел, агентство по трудоустройству France Travail, агентство социального обеспечения URSSAF, управление по вопросам иммиграции и интеграции и агентство по защите документов France Titres.

Масштабные атаки уже стали причиной жесткой критики французских властей. Кроме критики незащищенности государственных систем, эксперты говорят и о явной незащищенности граждан. К примеру, Le Point напоминает, что, поскольку закон не считает персональные данные имуществом, пострадавшие граждане не получают компенсации, хотя и несут финансовые потери от фишинга, мошенничества и утери контроля над данными.

Екатерина Наумова