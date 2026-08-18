Взломавшие налоговую службу Франции хакеры заявили о продаже данных

Группировка ZeroBytes, стоящая за кражей данных у французской налоговой службы, заявила, что продала похищенную информацию. Речь идет о данных не менее 678 тыс. физических и юридических лиц. Об этом сообщает AFP. Как заявили хакеры в разговоре с агентством, файлы были проданы двум покупателям за сумму в несколько тысяч евро.

В Главном управлении государственных финансов Франции подтвердили факт двух кибератак, произошедших в конце июня и конце июля. В руки злоумышленников попали имена, налогооблагаемый доход, семейный коэффициент и ставка подоходного налога граждан, а также данные компаний малого и среднего бизнеса и около 200 тыс. записей из кадастровых реестров.

По словам хакеров, для первой атаки они использовали доступ к VPN-сети сотрудников налоговой службы, а для второй использовали доступ к Профессиональному серверу кадастровых данных. Прокуратура Парижа начала расследование по статьям о несанкционированном извлечении данных и участии в преступном сообществе. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созвал межведомственное кризисное совещание.