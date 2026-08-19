МВД Грузии усомнилось в данных о рекордном пассажиропотоке через «Верхний Ларс»

Через пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе за последние сутки прошло чуть больше 16 тыс. человек: 7,8 тыс. — в Грузию, 8,4 тыс. — в Россию, сообщает грузинское МВД. Информацию из «СМИ и социальных сетей» о рекордном показателе в 20 тыс. человек ведомство назвало ложной.

«Для информирования общественности мы хотели бы пояснить, что указанная информация не соответствует действительности и служит для распространения дезинформации со стороны отдельных заинтересованных лиц»,— указано в пресс-релизе.

Накануне о загруженности КПП сообщала российская Федеральная таможенная служба. По данным ведомства, за последние сутки через «Верхний Ларс» прошло свыше 20 тыс. человек, 15 и 16 августа — не менее 19 тыс. человек.