ФТС сообщила о рекордном пассажиропотоке через пункт пропуска «Верхний Ларс»
По состоянию на 18 августа пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе за сутки пересекли более 20 тыс. пассажиров, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). В ведомстве назвали показатель рекордным.
«Подобная динамика наблюдается уже несколько дней: 15 и 16 августа через пункт пропуска проходило более 19 тыс. человек ежесуточно. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет»,— указано в Telegram-канале ФТС.
Таможенная и пограничная службы, по данным ведомства, принимают необходимые меры для пропуска транспорта. В частности, усилены смены, привлечено больше сотрудников. Граждан призвали учитывать дорожную обстановку при планировании поездок в Грузию и обратно, а также соблюдать ПДД.
Военно-грузинская дорога соединяет Россию и Грузию через единственный пункт пропуска на сухопутной границе двух стран — «Верхний Ларс». Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.
Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии регулярно приостанавливается из-за погодных условий. Так, 13 августа 2026 года «Росгранстрой» сообщил о временной остановке движения всех видов транспорта, а в апреле 2026 года Федеральная таможенная служба приостанавливала проезд для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды в Грузии. В январе и декабре 2025 года Военно-Грузинская дорога также перекрывалась для грузовиков из-за снегопада и погодных условий.
«Верхний Ларс» является единственным сухопутным переходом между Россией и Грузией, через который также пролегает маршрут в Армению. На фоне высокой загруженности, осенью 2025 года власти Северной Осетии планировали ввести режим чрезвычайной ситуации из-за скопления грузовиков, а также с 1 октября 2025 года была запущена электронная очередь для упорядочивания потоков движения.
Несмотря на реконструкцию, пропускная способность МАПП «Верхний Ларс» составляет до 700 фур в сутки в каждом направлении, однако фактически проходит менее 300. Это приводит к регулярным очередям, например, в феврале 2026 года около 2 тысяч грузовиков скопились на границе, а в декабре 2025 года их число достигало 2,5 тысяч.