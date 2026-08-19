ФТС сообщила о рекордном пассажиропотоке через пункт пропуска «Верхний Ларс»

По состоянию на 18 августа пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе за сутки пересекли более 20 тыс. пассажиров, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). В ведомстве назвали показатель рекордным.

«Подобная динамика наблюдается уже несколько дней: 15 и 16 августа через пункт пропуска проходило более 19 тыс. человек ежесуточно. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет»,— указано в Telegram-канале ФТС.

Таможенная и пограничная службы, по данным ведомства, принимают необходимые меры для пропуска транспорта. В частности, усилены смены, привлечено больше сотрудников. Граждан призвали учитывать дорожную обстановку при планировании поездок в Грузию и обратно, а также соблюдать ПДД.

Военно-грузинская дорога соединяет Россию и Грузию через единственный пункт пропуска на сухопутной границе двух стран — «Верхний Ларс». Этот же маршрут связывает Россию с Арменией.