Помощь вместо букета

Летом снова стартовала ежегодная благотворительная акция «Дети вместо цветов — 2026». Эта инициатива давно стала всероссийской, а Русфонд поддерживает ее с 2017 года. За девять лет в рамках акции было собрано 21,6 млн руб., в том числе в прошлом году — более 2 млн руб., что позволило своевременно оказать медицинскую помощь 30 детям. Присоединиться к акции можно на сайте rusfond.ru. Ваша помощь позволит тяжелобольным детям пройти непростое и дорогое лечение, продолжить реабилитацию, получить оборудование, расходные материалы и лекарства, необходимые для спасения жизни.

Для многих поколений 1 сентября прочно связано с традицией: каждый ученик в День знаний дарит учителю свой букет. Но в последние годы у этой традиции появилось новое прочтение, доброе и очень нужное. Все больше школьников и их родителей выбирают акцию «Дети вместо цветов»: дарят педагогу один общий букет от класса, а деньги, которые планировали потратить на десятки индивидуальных букетов, переводят на лечение тяжелобольных детей.

Принять участие в акции несложно. Сначала нужно обсудить идею с классным руководителем, родителями и самими детьми: важно, чтобы участие было добровольным и осознанным. Затем зайти на страницу акции на сайте rusfond.ru и выбрать удобный для вас способ получения именного сертификата участника. Первый: вы заполняете и оплачиваете сертификат прямо на сайте с помощью банковской карты, на которую собраны пожертвования с класса, и он приходит на указанную вами электронную почту. Второй способ: регистрируетесь на rusfond.ru, создаете индивидуальную ссылку для своего класса, и каждый родитель переводит через нее деньги напрямую в Русфонд. Сертификат участника можно будет скачать в личном кабинете.

Механизм индивидуальных ссылок Русфонд придумал в этом году, чтобы сделать сбор средств удобнее и проще. Ведь если деньги собираются на одну карту, родители не всегда понимают, когда и в каком объеме средства поступают в фонд.

На странице акции на сайте rusfond.ru можно скачать макеты флажков, значков и листовок, чтобы сделать день особенным и праздничным. Атрибутику также можно получить офлайн в московском офисе Русфонда.

Сертификат участника приятно вручить учителю вместе с общим букетом как доказательство того, что за этим подарком стоит реальное доброе дело. Кроме того, Русфонд выдает благодарность классу за помощь: такой документ можно повесить в кабинете или добавить в портфолио класса, и он станет осязаемым напоминанием о добром поступке.

Акция «Дети вместо цветов» может стать для детей первым осознанным опытом благотворительности. Школьники видят: даже небольшой вклад — это реальная помощь и надежда на спасение. Для многих родителей акция станет поводом поговорить с ребенком о благотворительности, разъяснить, почему помогать людям — нормально и необходимо.

На сайте Русфонда есть истории подопечных, которым уже помогли в рамках акции «Дети вместо цветов». Там подробно рассказывается, какая требовалась помощь, сколько денег было собрано и на что эти деньги были направлены: на коляски с электроприводом, аппараты для дыхания, лечебное питание, дорогую операцию. Для ребенка это самый понятный способ увидеть, как работает добро: не абстрактно, а в рублях и в реальных вещах.

Пусть в этом году ваша школа тоже напишет свою маленькую, но очень важную историю. А если не знаете, с чего начать, то начните с разговора. Иногда этого достаточно.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда