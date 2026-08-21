Москва ждет Марину Сафонееву в октябре

14 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Чувашия» мы рассказали историю 17-летней Марины Сафонеевой из Чувашии («Сойти с рук», Оксана Пашина). У девушки несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Она перенесла множество переломов, долгое лечение и несколько операций — в оба бедра и голени ей установили специальные растущие штифты Fassier-Duval. Сейчас штифт в левой голени раздвинулся почти полностью, его надо заменить на новый, большего размера. Но оплатить дорогую операцию семья не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 254 670 руб.) собрана. Мама Марины благодаит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Сафонеева

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Марина Сафонеева

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Всего с 14 августа 8259 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Чувашия», «Югория», «Орел», «Ярославия» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 38 компаний исчерпывающе помогли 81 ребенку, собрано 28 914 699 руб.