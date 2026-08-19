Тела двух погибших в Китае российских моряков вернут на родину
Тела двух российских моряков, которые погибли в Китае по неизвестным причинам, доставят в Россию, сообщили «РИА Новости» в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов. На родине проведут экспертизы и начнут расследование их смерти, добавили там.
Как уточнили в профсоюзе, погибшие — радист и помощник капитана судна — были членами экипажа судна сахалинской компании «Островной краб». Их судно, которое приписано к порту Малокурильское на острове Шикотан, сейчас находится в Китае на ремонте и ждет выхода в море.
По данным РЕН ТВ, всего на этом судне погибли четыре моряка. Череда смертей началась в конце июля и продолжалась до начала августа, рассказала телеканалу супруга одного из погибших Ирина Чагина.
Вдова рассказала, что о смерти мужа в «Островном крабе» ей сообщили 2 августа. В компании, по ее словам, заявили, что мужчина мог умереть от жары в каюте: в день происшествия температура снаружи достигала 38 °C, а внутри металлического корпуса судна — до 45 °C. После этого, как передает телеканал, с Ириной связались из охраны труда компании и заявили, что погибший мог скончаться от алкоголя.
Представитель «Островного краба», по ее словам, назвал произошедшее несчастным случаем и предложил провести кремацию в КНР без вскрытия, но родственники отказались. Вдова обратилась в полицию. Материалы передали в СКР, сообщает телеканал.
В декабре 2025 года двое российских моряков, отравившихся на танкере Swanlake, пришли в себя и оставались в больнице, а расследование инцидента продолжалось, о чем «РИА Новости» сообщила супруга погибшего моряка. В ноябре 2025 года власти Стамбула информировали об отравлении российских моряков на этом танкере в Мраморном море, где один член экипажа скончался при очистке резервуара, предположительно, от высокого содержания аммиака, сероводорода и летучих органических соединений.
В августе 2026 года стало известно, что Китай впервые подтвердил гибель офицеров береговой охраны при операции КНР в Южно-Китайском море в августе 2025 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Народную вооруженную полицию республики. Ведомство почтило память двух офицеров, И Синью и Чэн Луна, которые погибли «при защите морских прав».
В феврале 2026 года тела семи погибших на Байкале туристов из Китая были переданы их родственникам, согласно заявлению ТАСС. Трагедия произошла 20 февраля возле мыса Хобой, когда автомобиль УАЗ с восемью китайскими туристами и водителем ушел под лед, одному человеку удалось спастись.