Тела двух погибших в Китае российских моряков вернут на родину

Тела двух российских моряков, которые погибли в Китае по неизвестным причинам, доставят в Россию, сообщили «РИА Новости» в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов. На родине проведут экспертизы и начнут расследование их смерти, добавили там.

Как уточнили в профсоюзе, погибшие — радист и помощник капитана судна — были членами экипажа судна сахалинской компании «Островной краб». Их судно, которое приписано к порту Малокурильское на острове Шикотан, сейчас находится в Китае на ремонте и ждет выхода в море.

По данным РЕН ТВ, всего на этом судне погибли четыре моряка. Череда смертей началась в конце июля и продолжалась до начала августа, рассказала телеканалу супруга одного из погибших Ирина Чагина.

Вдова рассказала, что о смерти мужа в «Островном крабе» ей сообщили 2 августа. В компании, по ее словам, заявили, что мужчина мог умереть от жары в каюте: в день происшествия температура снаружи достигала 38 °C, а внутри металлического корпуса судна — до 45 °C. После этого, как передает телеканал, с Ириной связались из охраны труда компании и заявили, что погибший мог скончаться от алкоголя.

Представитель «Островного краба», по ее словам, назвал произошедшее несчастным случаем и предложил провести кремацию в КНР без вскрытия, но родственники отказались. Вдова обратилась в полицию. Материалы передали в СКР, сообщает телеканал.