Reuters: девять человек погибли в Газе при ударе Израиля по полицейскому участку

При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по зданию в секторе Газа погибли девять человек. Еще 15 — получили ранения. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на медицинских работников и источники в палестинской полиции.

Представители палестинского движения «Хамас» заявляют, что атакованное здание было штаб-квартирой муниципальной полиции. Среди погибших — несколько офицеров, в том числе высокопоставленные. Израильская сторона атаку пока не комментировала.

Ранее сегодня израильские военные ударили по лагерю для беженцев Нусейрат в центральной части Газы. Погиб один человек, 10 — получили ранения. В ЦАХАЛе утверждают, что целью атаки был член «Хамас».

По данным органов здравоохранения Газы, с момента заключения соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года погибли более 1,2 тыс. палестинцев, пишет Reuters. ЦАХАЛ сообщал о четырех погибших военных за тот же период. На этой неделе США и Израиль согласовали детали плана разоружения «Хамаса», который анонсировал американский президент Дональд Трамп. Стороны условились, что силы ЦАХАЛа останутся в Газе, пока не убедятся, что группировка полностью сдала оружие.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦАХАЛу разрешили задержаться».