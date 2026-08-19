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Свердловскую область на два дня накроет смог

Свердловскую область на два дня накроет смог. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, с 20 часов 19 августа до 20 часов 20 августа на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В этот период выбросы от промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог.

Ранее сообщалось, что наиболее теплая погода в Свердловской области прогнозируется в четверг, когда регион окажется в теплом секторе северо-западного циклона. Основные осадки ожидаются в пятницу и субботу.

Полина Бабинцева

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