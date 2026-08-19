Свердловскую область на два дня накроет смог. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, с 20 часов 19 августа до 20 часов 20 августа на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В этот период выбросы от промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог.

Ранее сообщалось, что наиболее теплая погода в Свердловской области прогнозируется в четверг, когда регион окажется в теплом секторе северо-западного циклона. Основные осадки ожидаются в пятницу и субботу.

Полина Бабинцева