Свердловскую область на два дня накроет смог
Свердловскую область на два дня накроет смог. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, с 20 часов 19 августа до 20 часов 20 августа на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
В этот период выбросы от промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог.
Ранее сообщалось, что наиболее теплая погода в Свердловской области прогнозируется в четверг, когда регион окажется в теплом секторе северо-западного циклона. Основные осадки ожидаются в пятницу и субботу.