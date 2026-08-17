В Екатеринбурге на неделе потеплеет до +25°

Переход от полноценного лета к предосеннему состоянию в Свердловской области произошел менее чем за две недели, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В первую очередь снизились ночные температуры. В Екатеринбурге климатическая осень начнется 24 августа, однако на этой неделе еще может потеплеть до +25°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Текущая неделя в Свердловской области пройдет с температурой, близкой к средним многолетним показателям. Самый холодный день ожидается в понедельник из-за влияния циклона Leonie. Наиболее теплая погода прогнозируется в четверг, когда регион окажется в теплом секторе северо-западного циклона. Основные осадки ожидаются в пятницу и субботу на атмосферном фронте после кратковременного потепления.

В Екатеринбурге 17 августа днем прогнозируется +15°..+17°, будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди с вероятностью грозы в 5%, ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный, 2-7 м/с. Во вторник, 18 августа, ночью +8°, днем потеплеет до +20°, в среду — ночью +10°, днем +22°, в четверг — ночью +10°, днем +25°. Слегка похолодает в следующие дни: в пятницу ожидается ночью +12°, днем +21°, в субботу — ночью +13°, днем +21°, в воскресенье — ночью +12°, днем +22°.

Ирина Пичурина