Запуск Ак-Сугского горно-обогатительного комбината в Туве намечен на 2031 год

Ак-Сугский ГОК в Туве запустят в 2031 году. Как сообщил глава республики Владислав Ховалыг, для снабжения комбината достраивается ЛЭП «Туран — Туманная» протяженностью 272 км. Кроме того, Тува планирует интегрировать новую линию в существующую энергосистему и увеличить ее мощность с нынешних 185 до 350 МВт. Это устранит дефицит электроэнергии, который не дает республике больше строить и активно развивать энергоемкие производства.

«Это решит проблему энергоснабжения. Кроме того, компания берет на себя социальные обязательства: обеспечит электричеством четыре населенных пункта Тоджинского района, где живет около 8 тыс. человек»,— прокомментировал ТАСС Владислав Ховалыг.

В рамках проекта строительства ГОКа также будет отремонтировано более 130 км дорог и построен мост через реку Хам Сара.

Ак-Сугское медно-молибденовое месторождение, расположенное в Тоджинском районе Тувы, вошло в пятерку крупнейших по запасам меди в России. Объем подтвержденных запасов металла оценивается в 5,1 млн тонн. Право на разработку объекта в 2024 году по результатам федерального аукциона получила компания «Перспективные горнорудные проекты», входящая в структуру ГК «Ростех».

Лолита Белова