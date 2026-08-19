Для юрлиц в Севастополе ограничат энергоснабжение
В Севастополе 20 августа на целый день ограничат энергоснабжение для юридических лиц. Об этом сообщили на госпредприятии «Севастопольэнерго». По информации специалистов, решение принято по команде Черноморского регионального диспетчерского управления (РДУ) до завершения аварийно-ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города.
Ограничения будут действовать в четверг с 7:00 до 20:00. За неисполнение установленных ограничений предпринимателей предупреждают об административной ответственности.
Перебои с электроснабжением продолжаются в Севастополе и Крыму второй месяц из-за ударов по энергетической инфраструктуре со стороны вооруженных сил Украины.
Ограничения энергоснабжения в Севастополе являются вынужденной мерой, необходимой для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона и предотвращения аварии во всей энергосистеме. Подобные меры вводились и ранее, например, 30 июня 2026 года, когда Черноморское региональное диспетчерское управление (РДУ) также давало команду на временное ограничение электроснабжения. Губернатор Михаил Развожаев сообщал 27 июля 2026 года, что дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется, и социальные объекты переводятся на резервные схемы электроснабжения.
Проблемы с электроснабжением в Крыму и Севастополе обострились после атак Вооруженных сил Украины на энергетические объекты, которые привели к отключениям электричества и введению графика веерных отключений, как это произошло 14 июля 2026 года. Тогда власти Севастополя вынуждены были ввести график веерных отключений: 2 часа со светом — 6 часов без него. 24 июня 2026 года в Севастополе произошел блэкаут после серии ударов ВСУ по энергоинфраструктуре, тогда было сбито более 70 БПЛА.
После массированной атаки 24 июня 2026 года были приняты меры по доставке воды в обесточенные районы, так как работа гидроузлов напрямую зависит от электричества. В связи с дефицитом электроэнергии власти Крыма и Севастополя ввели региональный режим чрезвычайной ситуации 26 июня 2026 года, чтобы оперативно решать вопросы стабильного функционирования.