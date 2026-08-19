Для юрлиц в Севастополе ограничат энергоснабжение

В Севастополе 20 августа на целый день ограничат энергоснабжение для юридических лиц. Об этом сообщили на госпредприятии «Севастопольэнерго». По информации специалистов, решение принято по команде Черноморского регионального диспетчерского управления (РДУ) до завершения аварийно-ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города.

Ограничения будут действовать в четверг с 7:00 до 20:00. За неисполнение установленных ограничений предпринимателей предупреждают об административной ответственности.

Перебои с электроснабжением продолжаются в Севастополе и Крыму второй месяц из-за ударов по энергетической инфраструктуре со стороны вооруженных сил Украины.

Александр Дремлюгин, Симферополь