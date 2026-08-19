ОАЭ ввели торговое эмбарго против Ирана из-за обострения в регионе
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили утром 19 августа о введении торгового эмбарго против Ирана. Решение было принято на следующий день после того, как аравийское государство обвинило Исламскую Республику в попытке запустить две ракеты по его территории. Тегеран воздерживался от ударов по Эмиратам в течение почти нескольких месяцев. По версии западных агентств, такое затишье установилось благодаря тому, что Абу-Даби ранее согласился разблокировать миллиарды иранских подсанкционных средств, осевших в его банках.
О введении санкционных мер против Ирана объявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. Она сообщила, что Эмираты приостанавливают «всю торговлю, коммерческие обмены и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления». Дипломат при этом подчеркнула, что ОАЭ твердо привержены «обеспечению целостности международной финансовой системы» на основе международного права и считают экономическую интеграцию на Ближнем Востоке «важнейшим средством продвижения мира, стабильности и процветания».
Поводом для введения санкций стало очередное военное обострение в регионе. Вечером 18 августа Министерство обороны ОАЭ сообщило, что средства ПВО страны зафиксировали запуск как минимум двух баллистических ракет с территории Ирана — впервые за почти три с половиной месяца. Как уточнили эмиратские военные, удары были нацелены на гражданские морские порты в Персидском заливе, но ни один из этих ударов не достиг цели.
Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран получил сдачи»
Эскалация между Объединенными Арабскими Эмиратами и Ираном усиливается с начала 2026 года, причем ОАЭ обвиняли Исламскую Республику в запусках баллистических ракет и беспилотников по их территории, в результате которых были жертвы и пострадавшие. В марте 2026 года власти ОАЭ рассматривали возможность военных действий в ответ на эти атаки, а также начали отменять выданные виды на жительство иранским экспатам.
В июне 2026 года ОАЭ согласились разморозить иранские активы на сумму от 10 до 20 миллиардов долларов для прекращения прямых атак Ирана по стране. С начала американо-израильской кампании против Тегерана должностные лица органов нацбезопасности Ирана и ОАЭ провели первую встречу, признавая важность более спокойных двусторонних отношений. Однако уже в июле 2026 года ОАЭ призвали США и Иран немедленно прекратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
Иран, в свою очередь, отвергал обвинения в ракетных ударах по ОАЭ, придерживаясь политики добрососедства и деэскалации в соответствии с Уставом ООН, и утверждал, что не намерен вредить жителям стран Ближнего Востока. Тем не менее, ОАЭ подчеркивали свое право на защиту суверенитета и территориальной целостности, называя иранские атаки вопиющим нарушением международного права.