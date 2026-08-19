ОАЭ ввели торговое эмбарго против Ирана из-за обострения в регионе

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили утром 19 августа о введении торгового эмбарго против Ирана. Решение было принято на следующий день после того, как аравийское государство обвинило Исламскую Республику в попытке запустить две ракеты по его территории. Тегеран воздерживался от ударов по Эмиратам в течение почти нескольких месяцев. По версии западных агентств, такое затишье установилось благодаря тому, что Абу-Даби ранее согласился разблокировать миллиарды иранских подсанкционных средств, осевших в его банках.

О введении санкционных мер против Ирана объявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. Она сообщила, что Эмираты приостанавливают «всю торговлю, коммерческие обмены и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления». Дипломат при этом подчеркнула, что ОАЭ твердо привержены «обеспечению целостности международной финансовой системы» на основе международного права и считают экономическую интеграцию на Ближнем Востоке «важнейшим средством продвижения мира, стабильности и процветания».

Поводом для введения санкций стало очередное военное обострение в регионе. Вечером 18 августа Министерство обороны ОАЭ сообщило, что средства ПВО страны зафиксировали запуск как минимум двух баллистических ракет с территории Ирана — впервые за почти три с половиной месяца. Как уточнили эмиратские военные, удары были нацелены на гражданские морские порты в Персидском заливе, но ни один из этих ударов не достиг цели.

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