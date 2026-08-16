Рекордное обмеление Дуная помешало сербским пожарным тушить лесные пожары

Масштабные лесные пожары охватили Сербию, где сейчас зафиксировано более 30 активных очагов. Самая сложная ситуация сложилась в труднодоступном песчано-лесном массиве Делиблатские пески, где огонь выжег от 2,5 до 3 тыс. га. Ликвидацию возгораний осложняют сильный переменчивый ветер, песчаный ландшафт, непроходимый для тяжелой техники, а также мины в районе Буяноваца, которые лежат там со времен прошлых конфликтов, рассказал вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

Также, по его словам, главной причиной сложностей с тушением стало историческое обмеление Дуная и канала Дунай-Тиса-Дунай. Уровень воды опустился до минимума за последние 100–150 лет, из-за чего забор воды спецтехникой и вертолетами начал истощать местную систему водоснабжения. «Чтобы избежать ситуации, при которой люди останутся без воды, мы пригнали сюда судно, которое способно заправлять одновременно до 24 пожарных машин»,— рассказал он (цитата по RTV).

В тушении пожаров по всей стране задействованы тысячи спасателей, армия, добровольческие дружины и спецтехника, а вокруг очагов прокладываются километры защитных минерализованных полос. Власти подчеркивают, что человеческих жертв и разрушений жилых домов удается избегать.