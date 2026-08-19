Доходы региональных бюджетов в России с начала года выросли на 6%

Доходы региональных бюджетов России с начала 2026 года выросли на 6% и превысили 15 трлн руб. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с президентом Владимиром Путиным.

«Госдолг сократился с начала года на 115 млрд руб. и составил 3,3 трлн руб., или 17% к собственному доходу. Это невысокий уровень, и можно сказать, что долг в целом находится под контролем»,— сказал господин Силуанов. Он добавил, что основным фактором снижения долговой нагрузки стало списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

Министр отметил, что в региональные бюджеты стало поступать больше налогов на доходы физических лиц. С начала года этот показатель увеличился на 10%. Рост заметен в 87 регионах России. Поступления налога на прибыль выросли на 6% в 51 субъекте России.

В конце апреля Антон Силуанов оценивал объем государственного долга российских регионов в 3,5 трлн руб. Общий дефицит региональных бюджетов за прошлый год составил 1,5 трлн руб. В конце июля Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку регионам из-за дефицита бюджетов.