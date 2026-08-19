Доходы региональных бюджетов в России с начала года выросли на 6%
Доходы региональных бюджетов России с начала 2026 года выросли на 6% и превысили 15 трлн руб. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с президентом Владимиром Путиным.
«Госдолг сократился с начала года на 115 млрд руб. и составил 3,3 трлн руб., или 17% к собственному доходу. Это невысокий уровень, и можно сказать, что долг в целом находится под контролем»,— сказал господин Силуанов. Он добавил, что основным фактором снижения долговой нагрузки стало списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам.
Министр отметил, что в региональные бюджеты стало поступать больше налогов на доходы физических лиц. С начала года этот показатель увеличился на 10%. Рост заметен в 87 регионах России. Поступления налога на прибыль выросли на 6% в 51 субъекте России.
В конце апреля Антон Силуанов оценивал объем государственного долга российских регионов в 3,5 трлн руб. Общий дефицит региональных бюджетов за прошлый год составил 1,5 трлн руб. В конце июля Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку регионам из-за дефицита бюджетов.
В 2026 году ожидается, что общий дефицит бюджетов российских регионов превысит 1,9 трлн руб. В апреле 2026 года глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что на тот момент общий дефицит региональных бюджетов за прошлый год составлял 1,5 трлн руб. Министерством финансов на постоянной основе ведется работа с регионами, которым требуется помощь в поддержании финансовой устойчивости, что включает программы стабилизации и консолидации бюджета.
В июне 2026 года Антон Силуанов отмечал, что ситуация с бюджетом выправляется, а налоговые поступления, в том числе налог на прибыль и НДС, растут. Доходы федерального бюджета за январь-май 2026 года составили 14,8 трлн руб., при расходах в 20,8 трлн руб., в результате чего дефицит вырос до 6 трлн руб. (2,6% ВВП). Несмотря на это, прирост дефицита в мае был минимальным, что указывает на стабилизацию ситуации.
Минфин продолжает программу поддержки регионов, и в 2025 году уже было списано 230 млрд рублей долгов субъектов РФ. Средства от списания долгов направляются, в частности, на поддержку семей участников СВО, жилищно-коммунального хозяйства и помощь гражданам, проживающим в аварийном жилье.