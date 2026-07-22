Путин поручил усилить финансовую поддержку регионов из-за дефицита бюджетов

Президент России Владимир Путин дал поручение о дополнительной поддержке консолидированных бюджетов субъектов. Это заявление прозвучало на совещании по экономическим вопросам, где глава государства обратил внимание на текущую ситуацию с региональными финансами.

Как отметил Владимир Путин, по итогам первого полугодия 2026 года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом. При этом динамика повторяет показатели аналогичного периода прошлого года, что, по словам президента, требует пристального внимания со стороны федерального центра.

Президент подчеркнул необходимость обеспечить безотказное выполнение всех государственных обязательств перед гражданами. В связи с этим он указал на важность своевременного предоставления финансовой помощи регионам и муниципалитетам для покрытия текущих расходов.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что поддержка должна быть направлена не только на сбалансированность бюджетов, но и на продолжение реализации программ развития на местах. Это, по его мнению, позволит сохранить устойчивость региональных экономик и не допустить срыва запланированных инфраструктурных и социальных проектов.