«Донстрой»: в Москве втрое вырос запуск элитных жилых проектов

В первом полугодии девелоперы вывели на первичный рынок Москвы 13 проектов в сегменте элитной недвижимости. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил руководитель департамента продаж компании «Донстрой» Вячеслав Белозеров. По его словам, в условиях устойчивого спроса застройщики смещают фокус в сторону высокобюджетных проектов.

«Девелоперы чувствуют рынок и все усилия вкладывают именно в премиальную недвижимость. Они инвестируют осознанно, потому что клиент платежеспособен и готов к сделке»,— рассказал господин Белозеров на конференции «Ъ» по инвестициям в недвижимость.

Эксперт отметил, что цены растут во всем элитном сегменте, при этом премиум-класс по количеству сделок выглядит устойчивее, чем делюкс. Покупатели хотят более высокий уровень качества, сохраняя разумный бюджет, резюмировал он.

Как писал «Ъ», в январе—июне продажи элитных новостроек в Москве сократились на 27% год к году, до 650 квартир и апартаментов. При этом средняя цена предложения в сегменте составила около 2,5 млн руб. за 1 кв. м, что на треть больше, чем в начале 2025 года. Все чаще покупатели выбирают вторичную недвижимость, которая иногда по цене сопоставима с проектами на этапе строительства.