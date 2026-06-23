Покупатели пересмотрели бюджеты

Заметный рост цен на жилые новостройки в высокобюджетном сегменте охладил спрос на такую недвижимость. Число сделок с такими объектами в первом полугодии 2026 года сократилось на 27% год к году. Все чаще покупатели выбирают вторичную недвижимость, которая иногда по цене сопоставима с проектами на этапе строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года продажи элитных новостроек в Москве сократились на 27% год к году, до 650 квартир и апартаментов, следует из предварительных подсчетов NF Group, с которыми ознакомился “Ъ”. По предварительным данным компании «Intermark Городская Недвижимость», продажи элитных новостроек года сократились примерно на 20%. По данным аналитического центра Capital Group, за январь—июнь 2026 года на первичном рынке будет реализовано всего более 93 тыс. кв. м в премиум- и элит-сегменте на рынке Москвы. Динамику там не привели.

Год назад активность сделок в Москве во многом поддерживалась отложенным спросом и стремлением клиентов зафиксировать цены до их пересмотра, поясняет директор по продажам «Хайтэк Девелопмент» Светлана Соколова. Этот разовый эффект исчерпан и текущая динамика возвращается к более естественному, сбалансированному уровню, уточняет она.

Клиенты стали внимательнее подходить к выбору недвижимости, уделяя больше внимания итоговому бюджету сделки, площади лота и условиям покупки, говорит партнер NF Group Андрей Соловьев.

Срок принятия решений о покупке увеличился, выросло число просмотров перед покупкой, добавляет госпожа Соколова.

Еще одна причина низкого спроса на первичное жилье в элитных проектах — динамичный рост цен. По подсчетам аналитиков «Intermark Городская Недвижимость», средняя цена предложения в сегменте сейчас составляет около 2,5 млн руб. за 1 кв. м, что на треть больше, чем в начале 2025 года. По данным NF Group, по предварительным итогам июня цены выросли на 6,3% год к году, до 2,34 млн руб. за 1 кв. м.

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Первичная элитная недвижимость достигла временного «потолка цен», констатирует директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова. Высокобюджетные проекты сейчас не привлекают инвесторов, сделки совершают в основном клиенты, ориентированные на собственное проживание, уточняет она. Покупатели не видят четкой инвестиционной перспективы при покупке «на котловане» при таком уровне цен, соглашается управляющий партнер «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин.

Чаще покупатели, приобретающие элитную недвижимость для себя, предпочитают проекты на высоких стадиях строительства или уже готовые комплексы, говорит Анна Раджабова. Новые проекты выходят на рынок по ценам, сопоставимым со стоимостью объектов на финальной стадии строительства или во введенных комплексах, добавляет она. По этой причине спрос частично перетекает на вторичный рынок. По подсчетам Дмитрия Халина, в январе—июне 2026 года число сделок с готовыми элитными объектами в Москве выросло на 11% год к году.

Несмотря на падение спроса на первичном рынке, застройщики продолжают выводить новые проекты на рынок.

По данным аналитического центра Capital Group, в 2026 году старт продаж объявлен в десяти жилых комплексах и еще в двух открыто бронирование. Годом ранее за этот период на рынок вышло всего три проекта, уточняют в компании. Сегодня на рынке высокобюджетного первичного жилья Москвы объем предложения вырос на 11,4% год к году, до 2,3 тыс. лотов против 2,1 тыс. лотов годом ранее, хотя в целом на рынке новостроек столицы экспозиция сократилась на 17%, подсчитали в «Метриум Премиум». Строить уже спроектированные новостройки и открывать в них продажи все же, как правило, выгоднее, чем консервировать площадки, говорит Анна Раджабова.

Вице-президент по продажам Sminex Иван Обухов ожидает увеличения спроса во второй половине года. В пользу восстановления говорят накопленный отложенный спрос, ограниченный объем качественного предложения и высокий интерес состоятельных клиентов к реальным активам, соглашается коммерческий директор Vesper Ксения Жданова. Анна Раджабова, напротив, уверена, что предпосылок для восстановления стабильного спроса в ближайшей перспективе нет. Учитывая непростую конъюнктуру, на полноценное восстановление рынка может уйти от года до нескольких лет, прогнозирует эксперт.

Дарья Андрианова