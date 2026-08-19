Финалиста Wimbledon Ника Кириоса отстранили из-за положительной пробы на кокаин

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявила о временном отстранении от участия в соревнованиях австралийского игрока Ника Кириоса. Причиной стала положительная допинг-проба, взятая у спортсмена еще 22 июня во время турнира Mallorca Open. В ней были обнаружены метаболиты кокаина. Он входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Теперь Кириоса ждет разбирательство по поводу инцидента и наказание. Его жесткость зависит, в частности, от того, будет ли доказано, что он принимал наркотик, являющийся с точки зрения WADA стимулятором, непосредственно перед состязанием или во время него (этот факт трактуется как отягчающий), а также позиции самого теннисиста.

Ник Кириос уже извинился перед «болельщиками, семьей и спонсорами» и предупредил, что в течение 28 дней будет избегать «публичной жизни», в том числе общения в соцсетях. Он дал понять, что инцидент вызван сложными жизненными обстоятельствами, а именно «колоссальным влиянием», «как физическим, так и психологическим», травм, обрушившихся на игрока «в минувшие пару лет».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ника Кириоса подвел прием»