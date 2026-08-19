Hikes и KRAKATAU представили коллекцию клогов

Российский обувной бренд Hikes в третий раз объединил усилия с маркой KRAKATAU, чтобы представить новую коллекцию клогов. Центральным элементом коллекции стала модель Marble («Гранит»). Представленная в двух оттенках, она выполнена из технологичного EVA-материала, обеспечивающего мягкость и упругость. Дизайнеры заявили, что вдохновлялись темой постапокалипсиса — отсюда эффект затирки на обуви. Модель снабжена тактическим брелоком и маленькой сумкой. Коллекция Hikes x KRAKATAU уже доступна в бутиках обоих брендов и на маркетплейсах.

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