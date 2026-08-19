Токаев запретил Назарбаеву обращаться к народу по вопросам внешней политики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в Концепцию внешней политики страны до 2030 года. Из документа исключен пункт о пожизненном праве Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внутренней и внешней политики, а также госбезопасности страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (на переднем плане) (2019 год)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (на переднем плане) (2019 год)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Такое право было закреплено за господином Назарбаевым как за первым главой государства «в силу его исторической миссии». Кроме того, предложенные инициативы подлежали обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами, указано в п. 1 гл. 7 документа.

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 1991 по 2019 год. После ухода с должности он сохранял за собой звание лидера нации (елбасы), которое обеспечивало ему пожизненные привилегии: например, он не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные им на этой должности и после этого в статусе первого президента. Конституционный суд Казахстана отменил закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы» в начале 2023 года.