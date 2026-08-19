YouTube удалил авторский канал Эмира Кустурицы
Видеохостинг YouTube удалил авторский канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». На странице канала указано, что его удалили за нарушение условий использования YouTube, обратил внимание RT.
Эмир Кустурица
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Интернет-проект Эмир Кустурица создавал совместно со Sputnik Serbia. Режиссер в своих роликах рассказывал о жизни, работе в кино и творческих планах. Также он высказывался об общественных и политических событиях в мире. До удаления у канала было около 30 тыс. подписчиков.
На странице были опубликованы сотни видеозаписей. Среди них — выпуски авторской программы Эмира Кустурицы, материалы со съемок фильмов, короткие ролики с его высказываниями и небольшие видеозарисовки. YouTube пока никак не комментировал причину удаления канала режиссера.
В конце октября прошлого года Эмир Кустурица заявил, что планирует получить гражданство России после окончания съемок фильма «Последний срок» по мотивам повести российского писателя Валентина Распутина. По словам режиссера, история, описываемая в повести, заинтересовала его своей пронзительностью и актуальностью.
Эмир Кустурица — сербский и югославский кинорежиссер, актер, сценарист и музыкант. Обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля. В числе известных картин режиссера — «Время цыган», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо».
В 2025 году, 24 ноября, сербский режиссер Эмир Кустурица отметил свой 71-й день рождения. Он известен не только как кинорежиссер, но и как музыкант, выступающий в фолк-рок группе The No Smoking Orchestra, а также как обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля.
В октябре 2025 года Эмир Кустурица сообщил о планах получить российское гражданство после завершения съемок фильма «Последний срок» по повести Валентина Распутина. Режиссер также планирует снять еще два фильма по произведениям русских писателей: по роману «Лавр» Евгения Водолазкина и по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».
Удаление YouTube-каналов белорусских государственных СМИ, таких как БЕЛТА, ОНТ и СТВ, в апреле 2026 года было осуждено Всемирной федерацией журналистов (WJF). Организация назвала это «актом цифровой цензуры» и «прямой эскалацией информационной войны», так как YouTube объяснил свои действия санкциями.