YouTube удалил авторский канал Эмира Кустурицы

Видеохостинг YouTube удалил авторский канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь». На странице канала указано, что его удалили за нарушение условий использования YouTube, обратил внимание RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмир Кустурица

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Эмир Кустурица

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Интернет-проект Эмир Кустурица создавал совместно со Sputnik Serbia. Режиссер в своих роликах рассказывал о жизни, работе в кино и творческих планах. Также он высказывался об общественных и политических событиях в мире. До удаления у канала было около 30 тыс. подписчиков.

На странице были опубликованы сотни видеозаписей. Среди них — выпуски авторской программы Эмира Кустурицы, материалы со съемок фильмов, короткие ролики с его высказываниями и небольшие видеозарисовки. YouTube пока никак не комментировал причину удаления канала режиссера.

В конце октября прошлого года Эмир Кустурица заявил, что планирует получить гражданство России после окончания съемок фильма «Последний срок» по мотивам повести российского писателя Валентина Распутина. По словам режиссера, история, описываемая в повести, заинтересовала его своей пронзительностью и актуальностью.

Эмир Кустурица — сербский и югославский кинорежиссер, актер, сценарист и музыкант. Обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля. В числе известных картин режиссера — «Время цыган», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо».