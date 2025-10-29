Кустурица хочет получить гражданство РФ после съемок фильма по повести Распутина
Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует получить гражданство РФ после окончания съемок фильма «Последний срок» по мотивам повести российского писателя Валентина Распутина. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Мне надо закончить фильм. Первый фильм на основе русского романа. И потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму паспорт (российский.— “Ъ”)»,— заявил Эмир Кустурица.
27 октября режиссер провел творческую встречу со студентами МГУ и рассказал, что уже завершил сценарий к фильму. По словам господина Кустурицы, история, описываемая в повести, заинтересовала его своей пронзительностью и актуальностью. Съемки картины будут проходить в Сербии, как ранее сообщил режиссер корреспонденту «Ъ».
В следующем году господин Кустурица планирует начать съемки еще двух фильмов по произведениям русских писателей: первый — по роману «Лавр» Евгения Водолазкина, второй — по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Эмир Кустурица будет снимать кино в России.
Эмир Кустурица — сербский и югославский кинорежиссер, а также актер, сценарист и музыкант. Обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля. Среди известных картин режиссера — «Время цыган», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Папа был в командировке».