Израиль объяснил удар по северу Сирии противостоянием с Турцией

Израиль вечером 18 августа подтвердил, что нанес удары по сирийскому военному аэропорту Абу-эд-Духур в провинции Идлиб. «Израиль и Сирия договорились о сохранении статус-кво в вопросах безопасности (речь идет о заключенном 6 января соглашении о предотвращении конфликтов.— “Ъ”), который Сирия почти нарушила, разрешив турецким войскам разместиться на авиабазе недалеко от Алеппо»,— заявили в канцелярии Биньямина Нетаньяху. Там добавили, что, хотя «не раз предупреждали о том, что такое размещение войск будет представлять угрозу безопасности Израиля», сирийское руководство «предпочло проигнорировать эти предупреждения».

Об операции израильская сторона предупредила США, пояснив: рейд нацелен на то, чтобы удержать Турцию от отправки на авиабазу современных систем вооружения, а также предотвратить расширение этого объекта. Однако администрация президента Дональда Трампа не приняла эти объяснения и осудила удар по Сирии, с руководством которой она наладила тесные контакты.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Сирии вспыхнула война за аэродромы».