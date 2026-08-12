FT: Вэнс лично требовал от Украины прекратить удары по инфраструктуре КТК

Вооруженные силы Украины прекратили атаки на нефтяные танкеры в районе порта Новороссийск по просьбе вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает Financial times. Телефонный разговор между господином Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 31 июля, и с тех пор атаки на суда у терминала КТК не фиксировались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс (второй слева)

Фото: Nathan Howard / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс (второй слева)

Фото: Nathan Howard / Reuters

По данным FT, американские власти опасались, что удары по танкерам у Новороссийска могут дестабилизировать нефтяные рынки и навредить американским компаниям. Американская сторона отмечала, что КТК — ключевой маршрут для казахстанской нефти в Европу и является альтернативой российским поставкам, пишет FT.

Власти Украины согласились не атаковать инфраструктуру КТК и суда под нероссийским флагом при условии, что они не перевозят российскую нефть и не попали под украинские санкции. «Мы внимательно слушаем американских партнеров», — заявил украинский чиновник.

По данным источников, украинская сторона пошла на этот шаг ради получения от США лицензии на производство ракет Patriot. Украина также надеется закупить несколько сотен таких снарядов до зимы для защиты критической инфраструктуры от ожидаемых ударов РФ.