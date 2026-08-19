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Reuters: в НАТО заявили о готовности защищать от Ирана базы США в Европе

В НАТО готовы противостоять любой угрозе и всегда будут делать все необходимое для защиты всех союзников. Об этом Reuters заявил представитель альянса, комментируя информацию Financial Times о готовности Ирана атаковать американские базы в Европе.

«Как мы уже продемонстрировали ранее в этом году, когда системы ПВО НАТО четырежды успешно перехватили баллистические ракеты, летевшие на Турцию из Ирана, наша обороноспособность крепка», — сказал представитель НАТО.

По данным FT, в качестве первоочередных потенциальных целей Иран рассматривает военные объекты США в Болгарии и на Кипре. Источники издания заявили, что Тегеран может пойти на эскалацию, если президент Дональд Трамп реализует угрозы атаковать иранскую инфраструктуру.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Администрация президента США рассматривает план по наказанию некоторых стран НАТО, которые не поддержали военную операцию против Ирана, что может привести к выводу американского контингента или закрытию одной из военных баз в Европе, например, в Германии или Испании. Президент США Дональд Трамп выражал разочарование союзниками по НАТО, которые не направили свои войска для участия в операции против Ирана, считая это проверкой их поддержки.

По сообщениям Financial Times от 19 августа 2026 года, Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе, в частности, в Болгарии и на Кипре, если Дональд Трамп усилит давление или выполнит угрозы атаковать иранскую инфраструктуру. Ранее, 23 февраля 2026 года, The New York Times сообщала, что в ответ на удары США по Ирану исламская республика может атаковать американские цели в Европе и на Ближнем Востоке.

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