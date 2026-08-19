Reuters: в НАТО заявили о готовности защищать от Ирана базы США в Европе

В НАТО готовы противостоять любой угрозе и всегда будут делать все необходимое для защиты всех союзников. Об этом Reuters заявил представитель альянса, комментируя информацию Financial Times о готовности Ирана атаковать американские базы в Европе.

«Как мы уже продемонстрировали ранее в этом году, когда системы ПВО НАТО четырежды успешно перехватили баллистические ракеты, летевшие на Турцию из Ирана, наша обороноспособность крепка», — сказал представитель НАТО.

По данным FT, в качестве первоочередных потенциальных целей Иран рассматривает военные объекты США в Болгарии и на Кипре. Источники издания заявили, что Тегеран может пойти на эскалацию, если президент Дональд Трамп реализует угрозы атаковать иранскую инфраструктуру.