Reuters: в НАТО заявили о готовности защищать от Ирана базы США в Европе
В НАТО готовы противостоять любой угрозе и всегда будут делать все необходимое для защиты всех союзников. Об этом Reuters заявил представитель альянса, комментируя информацию Financial Times о готовности Ирана атаковать американские базы в Европе.
«Как мы уже продемонстрировали ранее в этом году, когда системы ПВО НАТО четырежды успешно перехватили баллистические ракеты, летевшие на Турцию из Ирана, наша обороноспособность крепка», — сказал представитель НАТО.
По данным FT, в качестве первоочередных потенциальных целей Иран рассматривает военные объекты США в Болгарии и на Кипре. Источники издания заявили, что Тегеран может пойти на эскалацию, если президент Дональд Трамп реализует угрозы атаковать иранскую инфраструктуру.
Администрация президента США рассматривает план по наказанию некоторых стран НАТО, которые не поддержали военную операцию против Ирана, что может привести к выводу американского контингента или закрытию одной из военных баз в Европе, например, в Германии или Испании. Президент США Дональд Трамп выражал разочарование союзниками по НАТО, которые не направили свои войска для участия в операции против Ирана, считая это проверкой их поддержки.
По сообщениям Financial Times от 19 августа 2026 года, Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе, в частности, в Болгарии и на Кипре, если Дональд Трамп усилит давление или выполнит угрозы атаковать иранскую инфраструктуру. Ранее, 23 февраля 2026 года, The New York Times сообщала, что в ответ на удары США по Ирану исламская республика может атаковать американские цели в Европе и на Ближнем Востоке.