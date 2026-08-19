FT: Иран может нанести удары по американским военным объектам в Европе
Иранские власти рассматривают возможность нанесения ударов по американским военным объектам, базирующимся в Европе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники. По данным источников газеты, Иран может пойти на это, если США будут наращивать давление на Иран. 18 августа Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с Тегераном провалились, что, по мнению экспертов, многих поставило в тупик.
Фото: Vahid Salemi / AP
Как пишет FT, в качестве первоочередных потенциальных целей Иран рассматривает военные объекты США на территории Болгарии и Кипра. Ранее иранские силы рассматривали возможность атак на подводные оптоволоконные кабели в Ормузском проливе.
Источники сообщают, что Тегеран «может пойти на более активные действия, если Трамп выполнит свои угрозы атаковать иранскую инфраструктуру». Они отмечают, что Иран не будет ставить «никаких ограничений» для своего ответа на военные действия США.
Министерство иностранных дел Ирана никак не комментирует эти сообщения.
Президент США Дональд Трамп в мае 2026 года заявлял, что США могут повторить удары по иранским ядерным объектам, чтобы сделать невозможным доступ Тегерана к урану. Ранее, в июне 2025 года, США уже наносили удары по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. В феврале 2026 года США начали военную операцию против Ирана, после чего в апреле стороны договорились о прекращении огня, одним из условий которого был отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.
В феврале 2026 года иранские власти сообщили Financial Times, что Иран намерен пересмотреть доктрину, ограничивающую ответные меры для сдерживания конфликта с США, и в случае нападения США планирует нанести существенный ущерб американским войскам, включая удары по американским базам, Ормузскому проливу и военным кораблям США. Также сообщалось об опасениях США, что Иран может привлечь хуситов для атак на западные суда в Красном море.
Соединенные Штаты также стягивают на Ближний Восток крупнейшую группировку авиации с момента вторжения в Ирак в 2003 году. По сообщениям, президент США Дональд Трамп в августе 2026 года отдал войскам приказ нанести новые удары по Ирану, которые могут начаться в выходные и продлиться несколько дней, а также рассматривались удары по энергетической инфраструктуре и иранским ядерным объектам.