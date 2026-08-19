FT: Иран может нанести удары по американским военным объектам в Европе

Иранские власти рассматривают возможность нанесения ударов по американским военным объектам, базирующимся в Европе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники. По данным источников газеты, Иран может пойти на это, если США будут наращивать давление на Иран. 18 августа Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с Тегераном провалились, что, по мнению экспертов, многих поставило в тупик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

Как пишет FT, в качестве первоочередных потенциальных целей Иран рассматривает военные объекты США на территории Болгарии и Кипра. Ранее иранские силы рассматривали возможность атак на подводные оптоволоконные кабели в Ормузском проливе.

Источники сообщают, что Тегеран «может пойти на более активные действия, если Трамп выполнит свои угрозы атаковать иранскую инфраструктуру». Они отмечают, что Иран не будет ставить «никаких ограничений» для своего ответа на военные действия США.

Министерство иностранных дел Ирана никак не комментирует эти сообщения.

Евгений Хвостик