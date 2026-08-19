Гонщик Red Bull Изак Аджар пропустит Гран-при Нидерландов из-за перелома руки
Французский пилот команды Red Bull Изак Аджар сломал руку во время летнего перерыва, сообщает BBC. Из-за травмы гонщик пропустит этап «Формулы-1» в Нидерландах, который пройдет с 21 по 23 августа.
По информации источника, француз получил повреждение во время тренировки по боксу. Вместо Аджара на Гран-при Нидерландов выступит новозеландец Лиам Лоусон, представляющий Racing Bulls — дочернюю команду Red Bull. Самого Лоусона заменит резервный пилот японец Юки Цунода.
В общем зачете 21-летний Изак Аджар, набравший 68 баллов, занимает восьмое место. Red Bull с 177 очками располагается на четвертом месте в Кубке конструкторов.
В декабре 2025 года французский автогонщик Изак Аджар должен был стать напарником Макса Ферстаппена в команде Red Bull в сезоне 2026 года. Аджар дебютировал в «Формуле-1» в сезоне 2025 года в составе Racing Bulls, дочерней команды Red Bull, а его лучшим результатом стало третье место на Гран-при Нидерландов.
По итогам Гран-при Катара, который состоялся 1 декабря 2025 года, Изак Аджар занимал 10-е место в чемпионате пилотов, набрав 51 очко. На этом же этапе Лиам Лоусон из Racing Bulls занял девятое место, а Юки Цунода из Red Bull — десятое.
Лиам Лоусон, начавший сезон 2025 года в Red Bull, был понижен до пилота Racing Bulls из-за неудовлетворительных результатов, а его место в Red Bull занял бы Юки Цунода в качестве тестового и резервного пилота. Место Аджара в Racing Bulls должен был занять 18-летний британец Арвид Линдблад.