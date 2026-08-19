Гонщик Red Bull Изак Аджар пропустит Гран-при Нидерландов из-за перелома руки

Французский пилот команды Red Bull Изак Аджар сломал руку во время летнего перерыва, сообщает BBC. Из-за травмы гонщик пропустит этап «Формулы-1» в Нидерландах, который пройдет с 21 по 23 августа.

По информации источника, француз получил повреждение во время тренировки по боксу. Вместо Аджара на Гран-при Нидерландов выступит новозеландец Лиам Лоусон, представляющий Racing Bulls — дочернюю команду Red Bull. Самого Лоусона заменит резервный пилот японец Юки Цунода.

В общем зачете 21-летний Изак Аджар, набравший 68 баллов, занимает восьмое место. Red Bull с 177 очками располагается на четвертом месте в Кубке конструкторов.

Арнольд Кабанов