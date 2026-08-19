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Подростки в Екатеринбурге стали чаще становиться жертвами мошенников

В Екатеринбурге за последние три месяца зафиксирован рост числа несовершеннолетних, вовлекаемых в мнимые спецоперации, рассказал на пресс-конференции начальник УМВД по Екатеринбургу, полковник полиции Виктор Позняк.

Виктор Позняк

Виктор Позняк

Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Виктор Позняк

Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

«Мошенники знакомятся с подростками в соцсетях и склоняют их к противоправным действиям под угрозой привлечения к ответственности за пособничество террористическим организациям. Совсем недавно произошел случай, когда подросток с помощью болгарки распилил сейф и похитил более 2 млн руб.»,— сообщил он.

В Екатеринбурге на 81% выросло количество преступлений, связанных с мошенничеством, по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев 2026 года зарегистрировано 2865 преступлений, раскрываемость которых составила 75,4%. Общий ущерб, причиненный мошенниками жителям Екатеринбурга, оценивается в 1,5 млрд руб.

Полковник Позняк призвал родителей внимательнее следить за поведением своих детей. По его словам, если ребенок стал более скрытным, неразговорчивым и раздражительным, возможно, он попал под влияние мошенников. «В таком случае важно спокойно и без давления поговорить с ним»,— пояснил он.

«Больше всего подвержены влиянию мошенников две категории: дети с недостатком внимания и, наоборот, самоуверенные дети, которые не чувствуют ответственности за свои поступки»,— добавила медицинский психолог филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Юлия Малафеева.

Эмма Ханнанова

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