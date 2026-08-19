Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал юрлицо соцсети Tik Tok (Tik Tok Pre. Ltd) на 3 млн руб. за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Юрлицо TikTok проходит по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Какие публикации соцсеть должна была удалить, не уточняется. С 2022 года компанию неоднократно штрафовали по аналогичному административному протоколу. Последний раз — в марте 2026 года. Сумма штрафа была та же — 3 млн руб.