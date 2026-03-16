Суд в Москве оштрафовал TikTok и Apple на 6,5 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал платформу TikTok и компанию Apple за нарушение порядка доступа к информации (ст. 13.41 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

По данным суда, TikTok Pte. Ltd и Apple Distribution International Ltd. не удалили запрещенную информацию со своих сервисов по требованию Роскомнадзора. Инстанция оштрафовала TikTok на 3 млн руб., а Apple — на 3,5 млн руб.

Сегодня Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 35 млн руб. за неудаление экстремистских призывов, порнографических материалов с несовершеннолетними и данных о способах приготовления и приобретения наркотиков. Штраф в 3 млн руб. за неудаление контента также назначен компании по работе с генерацией изображений Freepik.