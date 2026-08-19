Суд в Москве оштрафовал сервис GitHub за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 млн руб. сервис Github (принадлежит Microsoft) за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Github признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. При этом в суде не пояснили, с какой именно информацией связано привлечение компании к административной ответственности.
GitHub — это сервис для совместной разработки и хостинга IT-проектов. Платформа также дает пользователям инструменты для управления кодом, отслеживания ошибок и автоматизации.
В мае зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин обвинил GitHub в намеренной дискриминации пользователей из России. Он призвал переносить свои проекты на отечественные Git-репозитории.
В мае 2026 года заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уже обвинял сервис GitHub в целенаправленной дискриминации российских пользователей. Тогда он призвал разработчиков переносить свои проекты на отечественные Git-репозитории, отметив, что проблема с доступом к платформе касалась только россиян, а Роскомнадзор не ограничивал ее работу.
Горелкин предполагал, что GitHub, принадлежащий Microsoft, в скором времени может стать недоступным в России. Он подчеркивал важность отказа от зависимости от зарубежных платформ, часть которых стала «центральной точкой многих систем».
Таганский суд Москвы ранее, 18 августа 2026 года, также оштрафовал Google и Telegram на 3,8 млн рублей каждый за аналогичное нарушение — неудаление запрещенного контента. Суммарный размер штрафов, назначенных Telegram за первое полугодие 2026 года, превысил 100 млн рублей.