Суд в Москве оштрафовал сервис GitHub за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 млн руб. сервис Github (принадлежит Microsoft) за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Github признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. При этом в суде не пояснили, с какой именно информацией связано привлечение компании к административной ответственности.

GitHub — это сервис для совместной разработки и хостинга IT-проектов. Платформа также дает пользователям инструменты для управления кодом, отслеживания ошибок и автоматизации.

В мае зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин обвинил GitHub в намеренной дискриминации пользователей из России. Он призвал переносить свои проекты на отечественные Git-репозитории.